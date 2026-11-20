Търсят кръводарители за легендата на българския футбол Николай Арабов. Един от най-добрите ни защитници, играл и на световното в Мексико през 1986 г., е в тежко здравословно състояние.
Навършилият 73 години преди няколко дни бивш защитник, оставил огромна следа в "Сливен", е прехвърлен от сливенската в бургаската болница и се нуждае от преливане на кръв.
"Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,
Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.
По инициатива на ОС на БФС – Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на Сливен.
Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.
Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.
Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!
Даряване на кръв за:
Николай Асенов Арабов,
Болница „Сърце и мозък" гр.Бургас.