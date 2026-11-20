"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Търсят кръводарители за легендата на българския футбол Николай Арабов. Един от най-добрите ни защитници, играл и на световното в Мексико през 1986 г., е в тежко здравословно състояние.

Навършилият 73 години преди няколко дни бивш защитник, оставил огромна следа в "Сливен", е прехвърлен от сливенската в бургаската болница и се нуждае от преливане на кръв.

"Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,

Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.

По инициатива на ОС на БФС – Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на Сливен.

Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.

Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.

Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!

Даряване на кръв за:

Николай Асенов Арабов,

Болница „Сърце и мозък" гр.Бургас.