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Кирил Котев, технически директор в БФС, вече не е част от футболната ни централа.

Новината идва от ръководния ни орган и след края на трагичните резултати на националите в Лигата на нациите, където записахме исторически загуби от всеки един от съперниците ни - Исландия, Естония и Люксембург.

"Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата. Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", написаха от БФС.

Котев бe назначен на поста в БФС през април 2024 г., като там той наследи Георги Иванов, който по-рано застана начело на БФС.