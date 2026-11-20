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Полската футболна федерация обяви, че е отстранила 10 играчи, състезаващи се в по-долните дивизии, за предполагаемо уреждане на мачове.

В изявление от централата казват, че футболистите играят в трета дивизия и по-ниските нива.

Не се уточнява за колко време ще бъдат отстранени, пише агенция АП.

Дисциплинарната комисия на Полската футболна федерация е призована да започне производство срещу играчите.

От централата твърдят, че предполагаемото уреждане на мачове е било разкрито с помощта на специализиран софтуер, пише БТА.