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Бизнесменът Мило Борисов ще е новият собственик на пловдивския "Ботев". Въпрос на дни е сделката да стане факт и официално от клуба да обявят, кой ще бъде силният човек на "Колежа", след убийството на 30 септември на доскорошния бос Илиян Филипов.

Мило Борисов е бил на финални преговори през тази седмица в Пловдив с хората от ръководството на "Ботев", съобщиха запознати пред "24 часа".

След старателно, продължително проучване и анализ на ситуацията, собственикът на фирмата оператор на водеща наша бетинг компания е направил оферта за придобиване на акциите на "канарчетата".

Хепиендът ще е скорошен, твърдят категорично от "жълто-черната" общност.

В продължение на 5 години, до настоящата 2026-а, Борисов, чрез своята букмейкърска компания беше основен рекламодател на шампиона "Левски". Партньорството им приключи на 28 август.

После след трагичната кончина на Илиян Филипов се заговори за интерес на Мило Борисов към "Ботев"(Пд), което към днешна дата е на финалната права да се осъществи.

Бившият капитан на националния отбор Ивелин Попов е гласен за спортен директор, за което "24 часа" първи информира преди месец.

Същевременно футболистите на "Ботев" се готвят под пълна пара за дербито от 15-ия кръг в Първа лига срещу ЦСКА в неделя на стадион "Христо Ботев" от 18 часа.

100-процентово на основния терен на базата в "Коматево"се включи Мауро Родригес. Нападателят вкара за националния отбор на Гвинея- Бисау при 2:0 срещу Мадагаскар преди дни в квалификация за Купата на африканските нации през 2027 година.

Младежкият национал Самуил Цонов вече е в оптимална форма след операция на менискус на коляното и на тренировките показва, че напира за титулярно място на върха на атаката в конкуренция на Франклин Маскоте.

От "Ботев" обявиха, че до момента има почти 7000 продадени билета за ЦСКА. Прогнозират, че бройката ще нарасне до 10 000.

На гостите са отпуснати 1800 билета.