"Витоша ски" обжалва заповедта на кмета на София Васил Терзиев за отстраняване на опасните въжета на Княжевския лифт. Причината е, че в нея се цели в крайна сметка да се отнеме собствеността и тя да се върне обратно в общината.

"Всичко е заради програмата, която е приета, според която в крайна сметка се казва, че целта е общината да придобие трите лифта, които бяха купени точно от нея. Без да се зачита, че частната собственост в България е неприкосновена", обясни юридическият съветник на "Витоша ски" Петър Петров.

От фирмата чакат още разрешение да се навлезе в просеката на Княжевския лифт, за да се отстрани 30-годишната растителност, която пречи на всякаква работа по съоръжението.

Споровете за лифтовете на Витоша могат да придобият и международен отзвук. Собственик на "Витоша ски" е италианецът Ерих Гумерер, един от най-важните хора в световния лидер за изкуствен сняг "Техноалпин".