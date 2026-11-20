Един от най-популярните скиори в света - Дейв Райдинг-Ракетата, идва в България, за да открие сезона в Банско на 19 декември. С него ще бъде по традиция и почетният гражданин Марк Жирардели.

Дейв приключи състезателната си кариера след слалома на оличпийските игри в Милано/Кортина. Той изкара 16 сезона в световната купа. Записа 1 победа и 7 подиума (шест на слалом и един на паралелен слалом). Кара на 5 олимпиади и 9 световни първенства. В момента е експерт-коментатор на английския “Евроспорт”.

Райдинг за втори път ще дойде в Банско. През вече далечната 2010 година той кара в два слалома за европейската купа в курорта, като записа 38-о място в първия и не завърши първия манш във втория. Райдинг е изключително популярен по света заради факта, че влезе в елита от държава, която няма и една планина, а ските не са национален спорт.

Роден е на 5 декември 1986 година в Чорли, Ланкашейр и започва да кара ски на изкуствена писта, когато е на 8. И главно тренира на пластмаса, докато стане на 21. След това влиза в световната купа.

Най-великият момент в кариерата му, разбира се, е на 22 ануари 2022 година, когато спечели слалома за световната купа в Меката на световните ски Кицбюел. Заради снеговалеж организаторите преместиха слалома за събота, за да има спускане в неделя. Дейв бе със стартов номер 15 и след първото спускане бе шести в класирането. В края обаче изпревари с 38 стотни Лукас Бротен, който тогава още не беше Пинейро и се състезаваше за Норвегия, и с 64 другия велик норвежец Хенрик Кристоферсен.

Тогава най-добрият ни алпиец Алберт Попов стартира 23-и, но не успя да завърши първия манш. Състезанието си бе истинска касапница, след като до финала се добраха само 19 състезатели. А първото спускане от 68 стартирали само 45 завършиха.

Този уикенд Алберт Попов стартира в неделя в австрийския курорт Гургъл, където е вторият за сезона слалом.

Стартира и световната купа по ски скок, където Владимир Зографски започва 19-ия си сезон. Той мина успешно квалификацията в Лилехамер с 35-и резултат.

В Банско до края на месеца пък продължава промоцията на карти. Сезонната се продава на миналогодишната цена.

Петра Влъхова обяви, че пропуска следващите стартове от световната купа, защото не се чувства достатъчно подготвена. Тя се завърна след тежка операция на коляното.

