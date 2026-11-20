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41-годишният Кристиано Роналдо се приближи на 14 гола от голямата си - 1000 попадения в кариерата, но това става в разочароващ за него и "Ал Насър".

В отложена среща от 9-ия кръг на първенството в Саудитска Арабия тимът на португалския нападател поведе срещу домакина "Ал Ахли" с негов гол в 14-ата мин, но загуби с 1:3.

4 мин след като бе открир резултата със своя гол №986, Роналдо изпусна дузпа, нацелвайки греда.

Галено (45+1), Айвън Тони (70-дузпа) и Роджър Ибанес (75) донесоха обрата за домакините.

"Ал Насър" остана 3-и с 28 точки. "Ал Ахли" се приближи на 4 от него на 4-ата позиция.