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"Олимпиакос" спечели едно от дербитата на Евролигата.

В повторение на финала от миналия сезон шампионът сравнително лесно отнесе 92:76 като домакин в Атина. Сред зрителите в залата бе и българската легенда на световния футбол Христо Стоичков.

Бившият №1 на Европа Александър Везенков направи добър мач и завърши с 14 точки, като не пропусна отново да предложи нещо нестандартно - пас с гръб към свой съотборник.

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"Олимпиакос" е с баланс 10:3 и дели първото място с "Валенсия". В сряда Везенков и компания приемат "Апоел", а после Александър и Коди Милър-Макинтайър се прибират за мача на националния ни отбор с Дания от предварителните квалификации за европейското.