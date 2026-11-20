"Олимпиакос" спечели едно от дербитата на Евролигата.
В повторение на финала от миналия сезон шампионът сравнително лесно отнесе 92:76 като домакин в Атина. Сред зрителите в залата бе и българската легенда на световния футбол Христо Стоичков.
Бившият №1 на Европа Александър Везенков направи добър мач и завърши с 14 точки, като не пропусна отново да предложи нещо нестандартно - пас с гръб към свой съотборник.
"Олимпиакос" е с баланс 10:3 и дели първото място с "Валенсия". В сряда Везенков и компания приемат "Апоел", а после Александър и Коди Милър-Макинтайър се прибират за мача на националния ни отбор с Дания от предварителните квалификации за европейското.