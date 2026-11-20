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В мача, в който след близо месец пауза заради заболяване наставникът на "Байерн" Венсан Компани се завърна на пейката, шампионът на Германия измъкна 1:1 срещу "Кьолн" у дома, а 2 от звездите му бяха принудително сменени заради контузии.

В откриващата среща от 10-ия кръг на Бундеслигата "козлите" създадоха повече голови положения и домакините трябва да са доволни от точката и да благодарят за нея на вратаря си Йонас Урбих.

Английският нападател на "Кьолн" Мики Мур откри резултата в 12-ата мин.

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн трябваше да бъде сменен 8 мин по-късно, след като получи травма.

В 37-ата мин германският национал на "Байерн" Натаниел Браун изравни.

На почивката и за звездното френско крило на баварците Майкъл Олисе мачът приключи.

Така "Байерн" има на върха в класирането 22 точки. Втория "Борусия" (Дортмунд) е с 21 и предстои да изиграе двубоя си от кръга срещу адаша от Мьонхенгладбах утре.

"Кьолн" излезе 14-и с 10 т.