Донеслата първи олимпийски медал в най-успешния български зимен спорт - биатлона, Лора Христова се завърна в държавата, осигурила ѝ световна слава.

В Италия, където на 11 февруари момичето със слънчева усмивка спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 15 км от игрите в Милано/Кортина, Лора участва в контролните състезания, организирани от местната федерация като тестове преди новия сезон за определяне на състава. Те се състояха във Вал Мартело.

Специализираното издание fondoitalia.it използва присъствието на Христова там, за да направи интервю с нея.

В него биатлонистката ни акцентира върху това, че бронзовият медал и всичко случило се около него (слава, популярност, награди) не са я променили въобще и тя продължава да следва пътя, който е избрала. Категорична е, че няма да позволи успехът да я главозамае.

“Сбъднах мечтата си и съм изключително щастлива, че постигнах това в толкова ранна възраст (на 22 г., в момента е на 23). Сега имам възможността да преследвам още по-големи цели.

Това лято бе изключително натоварено с лагери и тежки тренировки, но освен това нищо не се е променило.

Аз съм си същият човек. Биатлонът продължава да има същото специално значение за мен, той е неразделна част от това, което съм. Ще продължа да преследвам целите си и да давам всичко от себе си - както в тренировките, така и в състезанията”, споделя Лора пред fondoitalia.it.

Изданието припомня, че и Италия има дял в успеха на българката. За нейните ски се грижи ваксмайсторът Фаусто Бормети от Валтелина, който е бивш ски бегач и има участие на олимпиада.

“Както съм казвала много пъти, целта ми е да остана здрава. Освен това ще се опитам да се наслаждавам на всяко състезание и се надявам да постигна по-добри резултати. Имаме отлични отношения в екипа ми и съм благодарна за цялата работа, която са свършили и ще продължат да вършат за мен”, казва Лора относно новия сезон.