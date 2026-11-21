Кими Антонели вече е най-младият световен шампион във Формула 1, но това не означава, че до края на сезона единствената му цел е да помага на съотборника си.

Поне така се получи в квалификацията в Лас Вегас. Италианецът от "Мерцедес" спечели в последния момент и изпревари носителя на 4 титли Макс Верстапен ("Ред Бул"). Антонели обаче ще стартира 6-и, тъй като има наказание от пет места заради нови елементи в двигателя.

От първа позиция ще потегли Верстапен, а до него ще бъде другият състезател на "Мерцедес" Джордж Ръсел. В топ 10 са и двамата от "Рейсинг Булс" - Арвид Линдблад и Лиъм Лоусън (6-и и 8-и). Седмият - Оскар Пиастри ("Макларън") има наказание.

Провал за "Ферари". Шарл Льоклер и Луис Хамилтън не влязоха в последната фаза на квалификацията за първи път от Гран при на Канада през 2024 г.