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Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ потвърди пълната си подкрепа към настоящия президент Джани Инфантино в предстоящите избори за бос на ФИФА.

„Това е признание за лидерските умения на настоящия президент на ФИФА и положителната трансформация на футбола", пише в изявлението.

Инфантино ръководи световния футбол от 2016 г., но след мондиала това лято срещу него се надигна огромно недоволство заради опита (неуспешен) да продаде част от търговските права за събития на организацията.

Изборите ще са на конгреса в Рабат (Мароко) през март. Съперници на швейцареца ще бъдат председателят на френската федерация Филип Диало и почетният президент на японската Козо Ташима.