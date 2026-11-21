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Футболната легенда Христо Стоичков се наслади на изявите на баскетболната ни звезда Александър Везенков при победата на неговия "Олимпиакос" над испанския гранд "Реал" (М) 95:76 Мадрид снощи в Евролигата в Атина.

Крилото завърши с 14 точки, 7 борби и 1 асистенция за гръцкия представител.

"Саша е специален човек за мен, за моето семейство и моята страна. Той е настоящият MVP, най-добрият играч в Европа. Фантастичен е. Всички гледат "Олимпиакос и Саша, защото е най-добрият", сподели Ицо във видео, публикувано от пирейци в социалните мрежи.