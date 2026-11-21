Получилият травма, която го вади за месеци от терените, носител на "Златната топка" Хари Кейн публикува в социалните си мрежи снимка и пост, след като снощи бе заменен принудително при 1:1 на неговия "Байерн" срещу "Кьолн" в Бундеслигата.

Капитанът на Англия получил разкъсване на синдесмозата на левия крак - връзка, която държи двете кости на подбедрицата - големия и малкия пищял, плътно една до друга точно над глезена. Това стана след неволен удар на Йоел Шмид от състава на "козлите".

"Върховете и спадовете в живота! Очевидно съм много разочарован от тази контузия, но както винаги това е възможност да покажа устойчивост и да се подобря при навлизането в 2027 г. Ще се върна свеж и готов за решителната част от сезона!

„Тежките времена отминават, силните хора остават". Това ми го каза моят човек Джулиан Еделман (бивша звезда в американския футбол - б.а.)!

Благодаря за всички съобщения! Всичко е наред", гласи постът на Кейн.