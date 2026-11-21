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Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева се класира убедително за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Поставената под №1 в схемата българка разгроми с 6:0, 6:2 Емили Апълтън (Великобритания) след само 59 минути игра.

Националката не даде нито един гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2.

Със страхотното си представяне на турнира Елизара заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-о място.

В спор за титлата утре 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Мика Стойсавлевич (Великобритания) и Хреет Минен (Белгия).