Яник Синер не иска да се подлага на операция и прави всичко възможно, за да се възстанови с физиотерапия, но май ще му се наложи да прибегне до помощта на хирург.

Голямата звезда на италианския тенис и бивш №1 в световната ранглиста не играе от известно време заради възпаление на коляното. Според местни медии от екипа на бившия скиор вече са потърсили финландския специалист Ласе Лемпайнен. Той е известен с практиката си да помага на спортни звезди, които имат проблеми като на Синер.

Ако наистина се подложи на операция, южнотиролецът ще забави връщането си на корта и реално няма да има време да се подготви за откритото на Австралия - първия турнир от “Големият шлем” за сезона.

В последния месец Синер посещава клиника в Торино, но явно самият той и екипът му не са доволни от бавното и не съвсем ефективно възстановяване.

