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Европейският шампион по таекуондо Калоян Бинев официално обяви, че ще се кандидатира за президент на БФТ. Изборът за наследник на баща му Слави Бинев е насрочен за 19 декември 2026г., когато ще се проведе общо събрание.

"Аз мисля, че ще имам голяма подкрепа от клубовете, защото знам проблемите на таекуондото. Баща ми направи един олимпийски медал, аз искам да направя още няколко и българските спортисти да жънат още успехи.

Ще изляза с моите виждания за спорта, ще представя екипа си, който още изграждам - изцяло съм обграден от професионалисти.

Хората, които познавам, са готови да се бият за името на баща ми", сподели вторият кандидат за шеф на българското таекуондо Калоян Бинев.