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Натурализираната италианка Лара Колтури постигна първата историческа победа за Албания за световната купа по алпийски ски. В слалома в Гургъл (Австрия) тя изпревари с 27 стотни шведката Сара Хектор и с 30 стотни нейната сънародничка Ана Свен Ларшон.

20-годишната Лара е дъщеря на олимпийската шампионка Даниела Чикарели и нейният треньор Алесандро Колтури. От май 2022 година се състезава за Албания, след като италианската федерация не разреши да продължи да тренира с майка си.

На световното за девойки в Санкт Антон през 2023 година Лара стана шампионка на супергигантски слалом и взе бронз в гигантския. Следващата година на шампионата в Порт дю Солей стана отново трета на гигантски слалом.

Един от спонсорите на Лара е българската Fibank.

Утре в същия курорт е слаломът за мъже с Алберт Попов.