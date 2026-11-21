Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че след загубата от ЦСКА (0:3 преди паузата за националните отбори) е имал няколко тежки дни, но е време тимът му да продължи напред. Може да го направи утре при домакинството на "Локо" (Сф).

„Мустафа Сангаре е контузен и има вероятност да трябва да направи операция. Трябва да разреши проблема, който има в коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича неговото невероятно себераздаване да иска да тренира и да даде всичко от себе си. Но е почти невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното.

Ради Кирилов се развива по добър начин. Това, което следва, е да видим как ще се чувства, когато прави тренировка на терена, за да можем да увеличим натоварването. Акрам Бурас е друг футболист след контузия, който се развива много добре. Утре ще може да влезе в групата. Сержиньо също се развиваше по добър начин. Даже по абсолютно нормален начин направи всички тренировки през седмицата с отбора, но все още изпитва леки неразположения. Утре няма да влезе в групата, за да може да се възстанови напълно. Асен Митков по много добър начин се развива. Направи една много добра тренировъчна седмица и утре ще влезе в групата. Оттам-насетне останалите футболисти са в нормална динамика", започна Веласкес.

„Ако нашата мотивация зависи от една загуба или една победа бихме били на грешния път. Нашата мотивация във всеки един момент е максималната, защото трябва да бъде по този начин. Естествено, ние сме човешки същества и затова треньорът е тук, за да намери най-добрия начин да мотивира футболистите. На мен ми харесва да съм обективен.

Вървим срещу течението в някои ситуации. Когато спечелиш не всичко е перфектно, но и когато загубиш не всичко е зле. За мен това след загуба да правим трагедия просто не трябва да се случва. Иска ми се да не е по този начин, защото не е здравословно. Но моят начин е, че когато загубим мен ме боли много. След последният мач жена ми и детето трябваше да ме издържат няколко дена. Но винаги съм с позитивна нагласа да растем. Много ме заболя от тази загуба, но не може да разруши моят фокус върху това какво направиха футболистите. Преди няколко дни говорих с един мой близък приятел, който е тренирал във Франция, и си говорихме как трябваше да изиграем 8 поредни мача извън собствения си стадион. И на него не му се беше случвало. Представянето на отбора беше наистина невероятно в общи линии. В тези 8 мача играхме в различни турнири. Обичам да правя анализите си от една реалистична основа. Давам много висока оценка на отбора. Във всеки един момент трябва да се подобряваме и винаги гледайки с позитивна нагласа", каза още Веласкес.

„Никога не търся извинения, но в момента това е нашият стадион. Оттам-насетне когато играеш на своя стадион може да завърши всякак мача, но това е важен фактор. Изправяме се пред всеки съперник, извършвайки много голямо количество работа и анализирайки противника. Подготвяйки мача, играейки в Европа и в България, се подготвяме по един и същи начин. Отдадохме същите часове за „Локомотив", които и за останалите съперници. Много добра работа свършиха футболистите.

От гледна точка на Георги Костадинов (спортен директор) той е една много важна част от структурата на клуба. За мен още като футболист беше много важна част с това, което ни даваше и на терена, и извън него. Винаги ще съм му благодарен. Смятам, че е един от най-интелигентните хора, които познавам. Той е един подготвен човек с желание да се развива, да научава нови неща. Има капацитет да слуша и да помага, което е много важно. За мен той има един профил на човек, който може да се развива много, особено на този директорски пост. Аз съм щастлив и горд, че мога да работя ежедневно с него. Помага много на треньорския щаб, на футболистите, важна е тази енергия", каза още Веласкес.

„Нямам никакъв проблем да говоря за тези неща. Ще се възползвам от възможността, защото няколко човека си тръгнаха от скаутското звено. Това са нормални неща, които се случват във футбола, във всички клубове. Преди години се случваха повече през лятото, но вече това се случва във всички държави и отбори по нормален начин. Това е един въпрос между клуба и хората, които работят там. Само мога да благодаря на хората за респекта, който имаха към мен и работата, която свършиха. Пожелавам им най-доброто в бъдеще. Относно Енрике Пареше (новият футболен директор в клуба), човекът, който дойде, смятам, че е изключително добра възможност за клуб като „Левски" да има човек като Енрике. Между него и Костадинов има добра връзка, това е много важно. Говорим за професионалист, работил в големи клубове, с важни познания върху пазара. Изключително голям професионалист що се отнася до отдадеността му.

Никога не съм работил досега с него, но истината е, че когато клубът ми каза, че може да дойде този човек, по случайност имам приятели в Италия, които са работили с него и ми казаха много добри неща за нещо. Това, което мога да кажа от моя опит през изминалите дни е, че е невероятен човек. Още веднъж искам да кажа, че тази връзка, която я има между него и Костадинов, е много добра. И двамата трябва да развият този департамент и да правят крачки напред", каза още испанецът.