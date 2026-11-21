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Петкратните европейски шампионки по бадминтон сестрите Стефани и Габриела Стоеви се класираха за финалния турнир на годината HSBC BWF World Tour Finals, който ще се проведе от 9 до 13 декември в Ханджоу (Китай).

Надпреварата ще събере най-добрите състезатели за сезона и е с рекорден награден фонд от 3 500 000 долара.

Във всяка от петте дисциплини участват само по осем играчи или двойки, класирани на базата на ранглистата.

Финалите започва с групова фаза (две групи с по 4 участници), продължава с полуфинали в събота и завършва с финалите на 13 декември.