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„Левски" и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие, обявиха от "Герена".

Националът на Камерун, който има и френски паспорт, се оказа ненужен за треньора Хулио Веласкес и затова си тръгва.

Камдем бе привлечен на стадион „Георги Аспарухов" в началото на миналата година. Десният бек записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол.

Африканецът вдигна шампионската титла.

"Ръководството, играчите и служителите на „Левски" благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи", написаха "сините".