„Левски" и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие, обявиха от "Герена".
Националът на Камерун, който има и френски паспорт, се оказа ненужен за треньора Хулио Веласкес и затова си тръгва.
Камдем бе привлечен на стадион „Георги Аспарухов" в началото на миналата година. Десният бек записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол.
Африканецът вдигна шампионската титла.
"Ръководството, играчите и служителите на „Левски" благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи", написаха "сините".