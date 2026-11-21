Почетният президент на "Байерн" Ули Хьонес разбуни духовете с критичните си изказвания относно здравословното състояние на звездата Джамал Мусиала. Изпълнителният директор на германския гранд Ян-Кристиан Дреезен също реагира остро по темата. А снощи и клубната икона Карл-Хайнц Румениге наля масло в огъня.

След равенството 1:1 срещу "Кьолн" членът на Надзорния съвет беше потърсен от телевизия Sky за коментар относно проблемите на Мусиала и попитан дали и той се опасява, че суперталантът може никога да не си върне предишното ниво след заболяването си. „Това е напълно възможно и не е изключено", заяви Румениге. „Това, което знаем, за съжаление дава основания да се предполага, че ще бъде трудно."

Повод за дискусията са установените при Мусиала неврологични проблеми (абсанси - краткотрайни загуби на съзнание), които доведоха до негови колабирания през лятото. Те породиха сериозни притеснения относно физическата му форма и работоспособност, повдигайки въпроса дали заплата му от 25 милиона евро все още е оправдана.

Ако Мусиала, който срещу "Кьолн" се завърна в игра след разкъсване на мускулни влакна, не успее да възвърне предишната си форма, тази сума вече няма да бъде релевантна, категоричен е Румениге.

„Не мога да си представя, че Джамал иска да напусне клуба или че друг отбор би го купил при тези обстоятелства. Това е проблем", отсече Румениге.

Той защити Хьонес за това, че първи е повдигнал темата публично: „Не смятам, че постъпката на Ули е позорна. Казаното от него е коректно, сериозно, честно и в него няма нищо проблематично - включително и за другата страна. В крайна сметка клубът има интерес Мусиала да играе добре. Ако това не се случва, ще трябва да се замислим сериозно", завърши Румениге.

Казусът се коментира много в Германия, като студенокръвните изказвания на ръководителите на "Байерн" се подлагат на критика. "Когато Мусиала е подписвал договора, той също не е знаел, че има това заболяване", написа "Кикер".

Договорът на 23-годишния офанзивен футболист е до лятото на 2030-а.