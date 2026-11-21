Карлос Алкарас ще направи нов опит да спечели титла, която му липсва.

Бившият №1 в света се класира за финал на заключителния за сезона в тениса турнир в Торино, след като обърна 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) Бен Шелтън (САЩ). Този мач бе повторение на четвърфинала от US Open, в който американецът се наложи с тайбрек в петия сет, а двубоят приключи рано сутринта в Ню Йорк.

За Алкарас това е 13-а поредна победа (14 от 14 на твърди кортове в зала) и в неделя негов съперник ще бъде водачът в ранглистата и шампион от "Ролан Гарос" и откритото на САЩ Александър Зверев (Гер) или Данил Медведев (Рус).

Карлос не игра четири месеца този сезон заради контузия в китката. В момента той е с проблем в бедрото и бе пуснат да продължи участието си в Торино след преглед и ядрено-магнитен резонанс.