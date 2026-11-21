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Вторият слалом за световната купа по ски ще се проведе утре в Гургъл (Австрия).

България отново ще има двама представители сред най-добрите. Лидерът на националите Алберт Попов ще стартира с номер 20, а Калин Златков е 62-и.

Стартът на първия манш е в 11,30 ч, а вторият е от 14,30.

Eurosport 1 ще излъчи и двата старта на живо. Преди година в Гургъл Алберт зае 9-то място, което е най-доброто му представяне в австрийския курорт.

Той започна добре сезона с 10-а позиция на стартовия слалом в Леви (Финландия) миналата неделя.