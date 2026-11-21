Тонислав Събев постави нов национален рекорд на 50 метра бруст в четвъртия ден на Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн за мъже, жени, юноши и девойки, което се провежда в "Парк Арена ОЗК" Бургас. Събев спечели финала в дисциплината с време 26.77 сек., като свали 6 стотни от досегашния рекорд, който също беше негово притежание. Представителят на клуб "Царевец" изпревари с 26 стотни европейския шампион Любомир Епитропов от клуб ВСИ. Трети се нареди Максим Манолов от "Черно море". Ясен Величков от "Левски" (31.96 сек.) и Теодор Станчев от "Добруджа 2021" (27.84 сек.) взеха държавните титли за юноши младша и старша възраст.

Национален рекорд постави и Дарен Кирилов на 100 метра гръб. В мъжкия финал той взе дистанцията за 51.49 сек. 19-годишният плувец на клуб "Доростол" подобри с близо секунда досегашното върхово постижение на Калоян Левтеров от 2023г. Кирилов спечели златото в Бургас с голям аванс пред представителите на "Спринт" София Адриан Йонинов и Радостин Кръстев. Кръстев взе златния медал при юношите старша възраст с време от сериите 54.90 сек. При по-малките победител стана Самуил Андреев от "Черно море" с 59.84 сек.

Габриела Георгиева спечели надпреварата на 50 метра гръб за жени. Състезателката на "Олимпия" грабна златния медал с време 28.18 сек. Втора на почетната стълбичка се качи Магдалена Пепегова от "Спринт" София. Трета остана Яна Ангелова, която направи две поправки на националния рекорд за девойки старша възраст в рамките на деня. Представителката на "Олимп" даде време 28.81 сек. в сериите и подобри с 6 стотни досегашното върхово постижение, което в продължение на 4 години беше притежание на Александра Димитрова. Във финала Ангелова свали още 9 стотни от времето си, с което заслужи, както златото в своята възрастова група, така и бронза при жените. При девойките младша възраст победителка стана Сиана Митева от "Олимп" с 29.60 сек.

Симона Иванова от "Олимп" триумфира с титлата на 400 метра свободен стил при жените и девойките старша възраст. Иванова спечели финала на дисциплината с резултат от 4:17.39 мин., следвана от Божидара Борисова ("Вихрен") и Лора Шаранкова ("Пловдив 2019"). При девойките младша възраст над всички беше Мила Димитрова от "Олимп" с 4:39.13 мин.

Диана Петкова от клуб "Спринт София" взе четвъртия си златен медал от държавния шампионат в "Парк Арена ОЗК" след успех в старта на 100 метра бруст при жените. Националната състезателка взе дистанцията за 1:06.24 мин., като след нея се наредиха съотборничките ѝ Камелия Стоименова и Маргарита Стоименова. 17-годишната Маргарита спечели титлата при девойките старша възраст с време от сериите 1:10.18 мин., а при девойките младша възраст успех постигна Ева Пехливанян от "Олимп" с време 1:14.52 мин.

Петър Мицин взе златен медал в надпреварата на 200 метра бътерфлай при мъжете. Във финала плувецът на "Вихрен" преодоля дистанцията за 1:58.62 мин., а след него се наредиха Явор Стефанов от ВСИ и Калоян Драгнев от "Черно море. Матей Недев от "Делфин" Варна (2:14.28 мин.) и Христо Петков от "Пловдив 2019" (2:04.93 мин.) взеха титлите за юноши младша и старша възраст.

Владимира Цулева стана държавна шампионка на 100 метра бътерфлай при жените и при девойките старша възраст. Представителката на клуб "Сандански" взе златото с резултат от 1:01.78 мин., оставяйки след себе си Вики Луис Зауерман от "Етър" и Карина Митрова от "Олимп". При девойките младша възраст се отличи състезателката на "Феникс" Ралица Бонева, която финишира за 1:06.27 мин.

Нов национален рекорд постави женската щафета на "Спринт" София в надпреварата на 4х50 метра свободен стил. Камелия и Маргарита Стоименови, Магдалена Пепегова и Диана Петкова взеха дистанцията за 1:45.92 мин. При мъжете спечели квартетът на "Акулите" с резултат 1:29.93 мин. По време на надпреварата Никола Здравков постави нов рекорд на 50 метра свободен стил, като преплува своя пост за 21.36 сек. и свали 14 стотни от досегашното върхово постижение, притежание на Даниел Нанков.