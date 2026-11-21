"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Насар продължава да показва, че е номер 1 в света.

Олимпийският шампион изравни световния си рекорд в изхвърлянето на среща от първенството в германската Бундеслига.

В двубоя на "Мутерщат" с "Грюнщат" носителят на 4 световни титли вдигна 185 килограма в кат. до 95 кг. Насар започна с успешен опит на 175 кг, след което се справи и със 180 кг. При третото си излизане той успя на 185.

В началото на декември Карлос ще участва в още един кръг от първенството на Германия. След това му предстои първият квалификационен турнир за олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.