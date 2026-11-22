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Българският вратар Андрей Кръстев записа нов силен мач за „Сампдория" при победата с 3:1 у дома над „Беневенто" в 12-ия кръг на италианската серия "Б". Това е трети пореден успех за „Сампдория", с който генуезци събраха 14 точки и се изкачиха на 13-о място, докато „Беневенто" остава 8-и с 16 точки и вече четири мача без победа. Лидер в класирането е „Палермо" с 27 точки.

Домакините от „Сампдория" решиха двубоя още до 34-ата минута. Дженаро Тутино откри в 10-ата минута след центриране на Кевин Мбабу, а в 15-ата Леонардо Серникола изравни при добавка след спасяване на Кръстев. Последваха нов силен период за „Сампдория".

Лоренцо Инсиние вкара за 2:1 в 22-ата минута, а в 31-ата Лоренцо Мецотеро оформи крайния резултат 3:1.

През целия мач Кръстев се отличи с няколко важни намеси и заедно със защитата запази преднината до края.