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В мачовете до края на календарната година закъсалият в класирането на Първа лига "Локо" (Сф) ще продължи да бъде воден от временния наставник Александър Георгиев, научи "24 часа". Директорът на Детско-юношеската школа на "железничарите" пое тима след раздялата с Любо Пенев. На 5 ноември бе обявено, че Георгиев ще е наставник на "червено-черните" за мача срещу "Септември".

В паузата за националните отбори не се е стигнало до резултат в търсенето от ръководството на постоянен старши треньор. Варианти бяха Георги Донков и Гьоко Хаджиевски. Така Георгиев ще продължи да бъде начело на столичани.

До края на 2026-а те имат гостуване на шампиона "Левски" в неделя, софийски дерби и със "Славия" у дома на 27 ноември и гостуване на вицешампиона ЦСКА 1948 в първенство. В 1/8-финалите на турнира за купата на България следва гостуване на "Дунав" на 12 декември.

До раздялата с легендата Любо Пенев, който пристигна в "Надежда" през лятото, се стигна поради липсата на резултати.

След 14 кръга "Локо" е на последното 14-о място в елита с едва 1 победа и общо 9 точки.

Иначе "Локо" има уреден лагер в Анталия (Тур) от 11 до 29 януари.