Макс Верстапен спечели състезанието от Формула 1 в Лас Вегас, което ще се запомни с невероятния брой изпреварвания.

Четирикратният световен шампион от "Ред Бул" потегли от първа позиция и непрекъснато си разменяше водачеството с Джордж Ръсел. В края в битката за победата се присъедини и новият носител на титлана Кими Антонели. Три обиколки преди финала в опит да задмине съотборника си Ръсел не можа да завие и едва не спря в стената. Все пак успя да се върне, но завърши 9-и. Малко след това двамата от "Макларън" Ландо Норис и Оскар Пиастри се оказаха по-бързи от Кими и заеха второто и третото място.

Както винаги, на пистата бе пълно със специални гости. Сред големите звезди бе и Ейса Гонсалес, приятелката на Григор Димитров.

По традиция първите трима след състезанието бяфа закарани за награждаването с луксозна американска лимузина, а на волана бе Киану Рийвс. Нео от "Матрицата" използва възможността да си поговори с Верстапен.

Нов скандал във "Ферари", защото в битката за място Шарл Льоклер удари Луис Хамилтън.

Следващият кръг е в неделя на пистата в Катар, където отново ще има специални изисквания за смяната на гуми и две задължителни спирания в бокса заради бързото износване.