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Карлос Насар постигна невероятните 215,6 точки в състезание от Бундеслигата, за да изведе "Мутерщат" до победата с 864,6:700,8 над "Грюнщат". Така тимът, в който е и Христо Христов поведе в класирането.

Карлос повтори постижението си от световното в Нинбо, за да изравни рекорда си в двубоя с 405 килограма. При това с лично тегло от 94,7 кила.

Христо Христов допринете със 151 точки за победата, като останалите бяха далеч зад българите. Христов остана с двубой от 360 килограма.

131 точки записа Йекта Джемали Галех, 122 - Сара Бехтер и 114 - Мари Жули Шерер. Ярон Кимих Кихм записа нула в изхвърлянето и остана само със 71,5, а Рафаел Фридрих направи същото в изтласкването и бе най-слаб от победителите с 59,5.

"Грюнщат" също бе с българин в състава, като Здравко Пеловски направи двубой от 293 килограма, което донесе 152 точки в актива, най-много от всички.

Залата в Мутерщат бе претъпката и то с българи. На двубой дойде и легендарният футболист Ханс Петер Бригел.

На 5 декември е битката за върха в класирането, като "Мутерщат" ще гостува на "Потсдам", който до момента няма загубена точка.