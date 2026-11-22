Важно е за България да бъде в голям форум! Важно е баскетболът да започне да е малко по популярен! Да видим какви са нашите възможности и колко хора ще можем да се съберем в "Арена София"! Оптимист съм! Знам, че Дания не е от най популярните съперници, но това е една репетиция за истинските квалификации, за които ще дойдат най-вероятно ще много силни отбори. Да видим дали имаме този капацитет.

Това заяви по бТВ Александър Везенков в интервю часове след като тимът му победи "Макаби" -Тел Авив, в който вкара феноменална тройка от центъра секунда преди края на четвъртата част и прати мача в продължения!

Той и съотборникът му Коди Милър-Макинтайър, който му подаде за феноменалното изпълнение, ще се присъединят към българския национален отбор за мача с Дания от квалификациите за Евро 2029, който е на 26 ноември в София.

"Знам, че е трудно. Имаме мач в сряда. Благодаря и на федерацията, и на всички, които ще помогнат, защото ще осигурят транспорт, за да се върнем навреме, да можем да си починем. Но аз съм го казвал винаги, когато имам възможност, когато съм здрав и когато графикът позволява, винаги ще играя за националния отбор! Не искам да го мисля. Ще го мисля след мача с Дания, защото няма да забравя, че преди мача с Черна гора го мислех много как искам да помогна и се контузих точно буквално пет дена преди това, заяви той.