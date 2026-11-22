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„Интер Маями" на мегазвездата Лионел Меси допусна тежко домакинско поражение с 0:3 от „Кълъмбъс Крю" в първия мач от 1/8-финалите на плейофите за купата на МЛС.

Гостите поведоха още в 9-ата минута чрез Гонсало Тапия. Гонсало Лухан от "Интер Маями" бе изгонен в 36-ата мин.

След почивката Таха Хабрун (52) и отново Тапия (58) оформиха класическия успех за „Кълъмбъс Крю".

Именно Тапия стана жертва на яростта на Лионел Меси.

39-годишният нападател хвърли топката в лицето му при изпълнение на тъч, но получи само жълт картон.

В серията се играе до 2 победи от 3 мача.