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Волейболният национал Венислав Антов изнесе пореден силен мач в елита на Франция.

В среща от 7-ия кръг 22-годишният диагонал наниза внушителните 30 точки (5 аса, 3 блока) за "Туркоан", който надви като гост "Роаян" с 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 31:29).

Успехът изкачи тима на българското момче на първа позиция във временното класиране.

"Туркоан" има 6 победи, 1 загуба и 17 точки. С толкова, но с по-лоша геймова разлика са "Кан" и "Тур".

Антов резонно бе избран за MVP на мача.

В класирането при реализаторите той продължава да е лидер, като вече има 158 т.