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От шампиона "Левски" се оплакаха на УЕФА заради отпуснатите билети за гостуването в Лига Европа на "Олимпик" (Марсилия) на 26 ноември от 19,45 ч.

Френският клуб даде само 500 пропуска за "сини" фенове

„Сините" настояват да получат 5% от капацитета на „Велодром", вместо 500-те места, които марсилци дадоха за привържениците на отбора.

По правило "Левски" трябва да получи 5% от капацитета на "Стад Велодром" или над 3300 билета.

„Левски" информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за „сините" фенове за гостуването в Марсилия.

Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели.

Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция", пишат от "Герена".