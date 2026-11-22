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След засечката срещу "Истанбул Башакшехир" (1:2) у дома в миналия кръг воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" се върна на победния път в турския елит.

В Ерзурум момчетата на Мъри надвиха 1:0 едноименни местен тим в среща от 12-ия кръг.

Ефран Бекъроглу бе точен в 70-ата мин, след като малко преди това влезе като резерва. В края на първата част попадение на бившия защитник на "Левски" и "Лудогорец" Ноа-Сонко Сундберг за "Гьозтепе" бе отменено след намеса на ВАР.

С успеха тимът на Стоилов събра 18 точки на 8-ото място, но има да се изиграят още мачове от кръга.

В първите 6 срещи от първенството "Гьозтепе" стигна само до 3 точки, а в следващите 6 - 15.