Най-добрият ни скиор Алберт Попов не завърши втория слалом за сезона за световната купа в австрийския курорт Гургъл. Още в началото на втория манш той направи грешка и пропусна врата. В първото спускане отново заради грешка и то в равния участък на пистата даде едва 19-о време.

Съдбата на Алберт сподели и Лукас Пинейро Бротен, който от началото на сезона имаше две победи в две състезания от световната купа. Той пропусна врата в първото спускане.

Вторият ни представител Калин Златков отново остана на около 1,5 секунди от 30-ото място и не влезе във второто спускане.

Победата взе Тимон Хоган от Норвегия, който изпревари с 6 десети от секундата сънародника си Ерик Хистад Солберг, благодарение на огромния си аванс пред него от първото спускане. Солберг бе едва 11-и след първия манш. Трети на 88 стотни бе швейцарецът Танги Неф.