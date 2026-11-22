Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева спечели най-голямата титла в кариерата си, триумфирайки на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Поставената под №1 в схемата българка победи във финала със 7:6 (1), 6:3 Мика Стойсавлевич (Великобритания) след час и 44 минути игра.

19-годишната пловдивчанка изоставаше с 3:5 в първия сет, но успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Янева спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1 и поведе в резултата. Втората част започна с размяна на по два пробива в първите четири гейма. След това българката показа по-голямата си класа и с два поредни пробива поведе с 5:2. Янева загуби подаването си в следващия гейм, но с нов пробив затвори двубоя при първия си мачбол.

С блестящото си представяне на турнира Елизара заработи 75 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-оо място. След този успех националката ще запише ново рекордно класиране в света, като през следващата седмица ще се изкачи до №134.

Така през тази година Янева направи впечатляващ скок в световния тенис при жените. Най-яркото доказателство за огромния ѝ прогрес е изкачването в световната ранглиста.

Тенисистката ни започна годината под №365, а сега вече е №134 в класацията на WTA с актив от 577 точки. Така само за един сезон тя направи скок от 231 позиции и се доближи до първите 100 в света. Още в началото на годината Елизара даде сериозна заявка за успешен сезон.

През февруари Международната федерация по тенис (ITF) я отличи като тенисистката с най-много победи в турнирите от ITF Tennis Tour при жените от началото на сезона. Българката имаше 14 успеха, които ѝ помогнаха да направи сериозен скок в ранглистата.

В рамките на четири седмици тя достигна до три финала - един в Манчестър и два в Порто. Един от най-значимите успехи през сезона беше спечелването на титлата на турнира W50 в Пазарджик.

Това беше четвърти трофей на сингъл за Янева в тура при жените и още едно доказателство за постоянството ѝ. През август Янева направи впечатляващо представяне на турнира от сериите WTA 125 във Варшава, където достигна до полуфиналите. По пътя си тя записа победа над бившата №23 в света Мона Бартел.

Българката продължи възхода си и през есента. Тя достигна до четвъртфиналите на турнирите WTA 125 в Майорка и Курмайор. 2026 година донесе и още една важна крачка в професионалното развитие на Елизара - дебют в квалификациите на турнир от "Големият шлем".

Българката дебютира в пресявките на „Ролан Гарос", с което сбъдна още една важна цел в своята кариера. След това Янева записа победа и в квалификациите на „Уимбълдън". Особено значим беше и приносът ѝ за националния отбор на България. Янева имаше ключова роля за спечелването на промоция на страната ни в Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп".