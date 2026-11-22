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И в четвъртия мач от 15-ия кръг на Първа лига се стигна до равенство.

Във Враца гостите от ЦСКА 1948 откриха резултата чрез Елиаш Франко в 34-ата мин, а домакините от "Ботев" изравниха 7 мин по-късно благодарение на Милен Стоев.

Преди това в 18-ата мин главният съдия Кристиян Колев бе пратен в нокдаун, след като Илия Юруков го уцели от воле с топката в главата. Реферът се възстанови и продължи работата си.

В края той отмени заради засада след намеса на ВАР гол за вицешампионите от Бистрица.

Във временното класиране ЦСКА 1948 има излезе трети с 30 точки, колкото има и четвъртият "Лудогорец".

"Ботев" е предпоследен (13-и) с 11 т.