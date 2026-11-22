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"Дунав" гостува на "Лудогорец" за последния мач от 15-ия кръг в Първа лига, който е в понеделник от 18 часа в Разград.

Русенци са в пълен състав. Вдигнали са на крака и контузените доскоро титуляри Хосе Кабаркас и Чарлз Апия. Колумбийският централен бранител не е ритал от 31 октомври при загубата у дома с 0:1 срещу "Левски", когато беше надупчен в областта на коляното от бутонките на Кристиян Димитров.

Крилото Чарлз Апия също е на разположение на старши треньора Георги Чиликов след лечение на травма.

"Отиваме да се противопоставим по най-добрия начин на 14-кратните шампиони с най-доброто, с което разполагаме. Имам само една въпросителна около стартовия състав", призна Чиликов пред "24 часа".

"Дунав" ще бъде подкрепен срещу "Лудогорец" от фенове, които ще пътуват организирано до Разград. Заради близкото разстояние между двата града, русенският тим ще замине в деня на срещата, понеделник.