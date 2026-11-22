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Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" (Анкара) на звездния ветеран Матей Казийски и национала Денислав Бърдаров спечели и 7-ия си мач от турския волейболен елит.

Тимът на българите надви домакина "Истанбул Генчлик" с 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:18) във волейболния елит на Турция.

Това се случи с дейното участие на Казийски и Бърдаров, които бяха лидери по резултатност, съответно с 22 (3 аса) и с 20 (2 аса, 1 блок) точки.

С 20 точки "Халкбанк" е втори във временното класиране. Лидер с 8 победи и 22 точки е "Зираатбанк".