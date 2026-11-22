Шампионът на България "Левски" се върна към победите, след като в последния кръг от Първа лига, преди 2 седмици, бе унижен от вечния враг ЦСКА (0:3) на "Васил Левски".

При завръщането си на "Герена" след 78 дни "сините" на Хулио Веласкес надвиха категоричнo 4:1 последния в класирането "Локо" (Сф). По този начин "Левски" записа 6-и успех на своя стадион от началото на кампанията и е 100-процентов в този аспект.

Още до почивката първенецът за миналата година у нас реши всичко. В 8-ата мин Евертон Бала стреля застрашително към вратата на съперника, топката рикошира в Райън Бидунга и влетя в мрежата на Мартин Величков.

В 34-ата мин "сините" удвоиха. Точен бе Евертон Бала. За бразилеца, който през миналия сезон стана голмайстор на шампионата, това е първо попадение от началото на настоящата кампания.

В 56-ата Хуан Переа направи резултата класически, след като колумбиецът бе изведен сам срещу вратаря на съперника.

В 83-ата мин и Майкон вкара, като бразилецът се оказа на върха на атаката и засече пас на резервата Хевертон. Крайният резултат оформи Калоян Костов в заключителните минути.

Срещу "Локо" (Сф) се забеляза нещо, което отдавна не се случвало на "Левски". А именно съперникът да владее повече топката. През първата част съотношението бе 57% на 43% в полза на столичните "железничари".

С успеха "Левски" събра 35 точки и се качи временно на върха, преди двубоя на ЦСКА с "Ботев" (Пд).

В същото време "сините" сезираха УЕФА заради своеволието на следващия им съперник "Марсилия" в Лига Европа. Шампионът на България гостува на френския тим в четвъртък в двубой от 5-ия кръг на втория по сила турнир на УЕФА. За мача на "Велодром" домакините отпуснаха едва 500 билета за феновете на "сините". Бройката е под 1% от капацитета на съоръжението. А по правило гостуващия тим има право на поне 5% от пропуските, или в точна бройка - около 3400.

"Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция", написаха от "Левски".

Двубоят е "Марсилия" е първия мачбол за "сините" към продължаване към елиминациите на Лига Европа. Родният шампион е със 7 точки до момента и при нови 3 със сигурност ще е в топ 24 на състезанието, което значи участие в плейоф за 1/8-финалите.

Оливер Камдем пък вече не е играч на "сините". Камерунският краен бранител и клубът прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. На "Герена" търсеха начин как да махнат играча, който явно не попада в сметките на Веласкес. Камдем нямаше картотека за Лига Европа и бе ползван само по родните терени.