"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" показа, че и да допусне 2 гола, не значи, че ще падне. Каталунците губеха у дома 0:2 срещу "Виляреал" до 57-ата мин, но само за 10 мин достигнаха до пълен обрат и така победиха 3:2.

Тейжон Бюканън смълча "Камо ноу" в 5-ата минута, а две минути по-късно Тани Олувасей удвои.

Домакините получиха дузпа в средата на първата част, но Ламин Ямал я профука.

Жерард Мартин даде тон на обрата, вкарайки с глава. След това Фермин Лопес изравни, а автогол на Пау Наваро направи резултата до 3:2.

С успеха "Барса" отново излезе начело в Испания, като има 3 точки повече от "Реал".