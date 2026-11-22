"Барселона" показа, че и да допусне 2 гола, не значи, че ще падне. Каталунците губеха у дома 0:2 срещу "Виляреал" до 57-ата мин, но само за 10 мин достигнаха до пълен обрат и така победиха 3:2.
Тейжон Бюканън смълча "Камо ноу" в 5-ата минута, а две минути по-късно Тани Олувасей удвои.
Домакините получиха дузпа в средата на първата част, но Ламин Ямал я профука.
Жерард Мартин даде тон на обрата, вкарайки с глава. След това Фермин Лопес изравни, а автогол на Пау Наваро направи резултата до 3:2.
С успеха "Барса" отново излезе начело в Испания, като има 3 точки повече от "Реал".