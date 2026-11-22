Димитър Бербатов и неговият екип не са се отказали от битката за БФС. Следващият конгрес трябва да се проведе през 2028 г., а критиките срещу настоящия президент Георги Иванов се увеличават.

"Ние не сме излизали от битката. Това, че в момента аз се занимавам с много други неща, защото мога да си го позволя, но футболът винаги е част от живота ми и това, което правехме за българския футбол, то си е тук - каза Бербатов в предаването "120 минути" по Би Ти Ви. Чакаме си момента, конгресът е 2028-ма, ако не се лъжа. Подготовките за конгреса започват. Това не е предупреждение, нито закана, но е факт, че нещата не вървят както трябва. Аз виждам недоволството в хората и моментът може би ще узрее, в който аз, Марто, Стилиян, хората, които винаги сме били тук и сме опитвали да помогнем, пак ще бъдем тук. И вече дали ще помогнем, пак ще дойде времето, което ще си покаже."

Бербатов бе съветник на служебния премиер Андрей Гюров и състави доклад за проблемите в спорта и предложения за тяхното решение, но до този момент не се работи по тях.

"За съжаление не виждам нищо, освен ако не съм се заблудил и не съм достатъчно информиран, или пък не виждам достатъчно добре - каза Бербатов. - Но това, което бях подготвил с екипа, който работих там, за момента не виждам някакво действие по нещата, които съм входирал в Министерски съвет с входящ номер. Те са там, както и в Министерството на спорта, както и в Народното събрание. Беше гласуван един законопроект за данъчните облекчения към големите компании и той е входиран там. Просто трябва депутатите да стигнат до тях, да почнат да го гласуват, комисиите да си кажат, да добавят, да променят. Но не мисля, че нещо се е случило, което ме да се натъжавам, кара ме да се съмнявам в моите качества.

Може пък да не съм си свършил работата както трябва, може да са го видели и да са си казали: „А, г-н Бербатов нищо не разбира, какви са тия предложения, нищо няма да правим по тях" Или Иаз знам по-добре". Тоест всякакви емоции минават през главата. Но аз съм такъв човек, че когато съм свършил работата и тя е била пак пред всички. И министърът на спорта беше там, и министър-председателят беше там, на всички съм показал какво е направено. И след това отзивите бяха много добри, но в момента не се случва нищо, следователно има някаква причина. Каква е тя, трябва да се питат хората, които в момента взимат решения.

В момента Бербатов се изявява на театралната сцена със спектакала си "Разкодиране", който се играе с огромен успех в странат.

"Усещането не е нещо по-различно, ако трябва да съм честен, от това, че цял живот съм всъщност аз на сцена. Кариерата ми, животът ми са пред хората, пред всичките. Просто такава беше моята професия. Всички я наблюдаваха и всички я виждаха. Следователно това го пренесох сега на друг терен – на сцената. Единствената разлика може би е, че съм сам на този терен. И ако нямам добър ден или не съм подготвен, няма кой да ме покрие. На терена имам съотборниците си. А сега на тази сцена съм сам, следователно подготовката ми трябва да бъде две нива отгоре. Концентрацията ми особено, дисциплината, постоянството, които са ми помогнали толкова много в кариерата и в живота, трябва винаги да бъдат на топ ниво, за да може, като изляза, да съм спокоен, че съм подготвен. А когато съм спокоен, че съм подготвен, всичко ще бъде както трябва.

Импровизацията ми е силна и разчитам много на нея, въпреки че се придържаме към определен сценарий. Но ако знам, че трябва да направя нещо и интуицията ми го подсказва да го направя в момента, го правя. И има такъв момент, в който играя друг човек, и се получава добре.

Противник нямам, но пък имам публика, която всъщност ще ме съди на това какво аз правя на сцената. Следователно трябва да бъда подготвен. И имайки тая подготовка, това ми дава нужното спокойствие, но не изпускам от поглед дисциплината и постоянството, за да може всички тези фактори да ми помогнат на сцена да изглеждам добре, да изглеждам реалистично, да изглеждам артистично, за да може хората, като си тръгнат, да са взели нещо от спектакъла, да сложат нещо в техния живот от моя, да си поплачат, да се посмеят."

Голмайстор №1 на България коментира и последните разочароващи представяния на националния отбор.

"Отговорността носят хората, които взимат решения. То винаги е така. Когато създаваш, отглеждаш, надграждаш, променяш някакъв продукт – в случая футбол, в случая националния отбор по футбол, който е лицето на страната ти – хората, които са начело на Българския футболен съюз, независимо от историите, които сме имали с тях, и това, че аз съм бил въвлечен в борбата за президентското място, то е ясно и е факт, че хората, които взимат решения, казват какво се случва надолу по веригата. Когато лицето ти – националният отбор – не се представя както трябва, ти трябва да си готов да се изправиш срещу последствията и да носиш нужната отговорност.

Не спортният директор, не техническият директор, нали, ти трябва да погледнеш себе си и хората, които взимат решения, и да видят къде бъркаме. Как я бъркаме? Много ли, малко ли? И в един момент да разбереш, че времето минава, нищо не се случва. Да, за някои неща трябва по-дълго време, но за някои времето, което мина, беше достатъчно, пък нищо не се е случило, а следващият конгрес наближава."