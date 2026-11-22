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Аржентинският полузащитник Леандро Паредес припадна по време на интервю на терена в Баранкиля (Колумбия) след победата на неговия „Бока Хуниорс" с 2:0 над бразилския „Атлетико Паранаензе" във финала за Копа Судамерикана.

Няколко секунди след началото на своя отговор той загуби контрол над тялото си и падна назад.

Паредес олучи кратка медицинска помощ, след което сам се прибра в съблекалнята под аплодисментите на публиката.

Аржентинският национал по-късно обяви в инстаграм, че е добре. Паредес беше заменен в 58-ата минута на двубоя.