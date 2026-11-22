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Нападателят на "Пари Сен Жермен" Дезире Дуе ще отсъства дълго от терените. Френският играч ще претърпи операция в края на месеца, след като е скъсал предна кръстна връзка на дясното коляно.

21-годишният френски национал бе изнесен от терена със сълзи на очи към края на първото полувреме при победата на ПСЖ с 3:2 над "Ница" в събота.

Отборът вече е лишен от услугите на ключовия плеймейкър Хвича Кварацхелия, на когото предстои дълго възстановяване, след като през октомври – в мач срещу "Барселона" – също скъса предна кръстна връзка.