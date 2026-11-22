Преговорите за нов договор на капитана на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш са замразени.

Настоящият контракт на португалеца изтича в края на сезона, въпреки че "червените дяволи" разполагат с опция за удължаване на контракта на полузащитника с още една година – до юни 2028, което дава на клуба повече време за постигане на споразумение по новите условия. "Да, клубът ми предложи нов договор, което показва, че от тяхна страна има желание да остана. Но, както казахте, в момента не се водят преговори", сподели Фернандеш пред Sky Sports в интервю, публикувано в неделя.

"Обсъждахме договора в края на миналия сезон, говорихме и в началото на настоящия, но предвид ситуацията, в която се намират отборът и клубът, оставих този въпрос на заден план. Не смятам, че сега е подходящият момент – нито за мен, нито за клуба – да водим преговори. Най-важното в момента е клубът отново да започне да печели мачове."

Португалският национал коментира и твърденията, че е поискал повече пари и по-дългосрочен договор, като подчерта, че приоритетът му е да остане на "Олд Трафорд" и да помогне за възраждането на клуба.

"Чувах хора да казват, че съм поискал повече пари или по-дълъг договор. Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида другаде, където щях да получавам много повече пари, отколкото в Манчестър Юнайтед", каза Фернандеш. "Можех бъда на място, което е много по-топло от Манчестър."