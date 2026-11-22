Искаме да победим "Марсилия" с 6:0, имаме много по-голям бюджет от тях. Думите са на треньорът на "Левски" Хулио Веласкес. Разбира се, испанският спец се пошегува на пресконференците си след успеха 4:1 над "Локо" (Сф). Именно "Марсилия" е следващият съперник на "сините". В четвъртък шампион гостува на френския тим в 5-ия си от мач от основната фаза на Лига Европа.

„Цялата отговорност е в отбора на "Марсилия", ние ще отидем там с ясната представа какво искаме да покажем, естествено искаме да спечелим, но знаем, че това ще бъде изключително труден мач, още повече, че не е на нашия стадион. Трябва да знаем как да се изправим във всяка една ситуация. Имаме много амбиции, но знаем къде се намираме, всеки трябва да знае къде се намира в своя живот. Нашата идея е да се представим добре и защо не да спечелим мача", добави още спецът от Саламанка.