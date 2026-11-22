"Ботев" (Пловдив) изравни ЦСКА с "Левски" на върха в класирането, след като направи 3:3 у дома с "червените" в луд мач. Двата гранда са с по 35 точки, като ЦСКА има преднина заради победата в директния двубой. Но пък "сините" са с един мач по-малко.

Първото полувреме мина под знака на 18-годишния нападател на домакините Самуил Цонов. След дежурните пропуски на Леандро Годой, Факундо Родригес и Анжело Мартино, ЦСКА допусна първия гол в 30-ата минута, когато Ехидже Укаки получи дълъг пас и отдясно пусна към точката на дузпата, където Родригес и Диниш Алмейда само изгледаха как Цонов ги надбягва и забива топката във вратата на Лапоухов. Само 6 минути по-късно всичко се повтори и младият нападател вкара втория си гол.

Самуил се върна на терена след претърпяна операция, която не му попречи да си тича необезпокояван около тромавите като столичен тролей защитници. На 9 октомври му оправиха скъсания менискус.

Цонов е по-малкият син на известния треньор по лека атлетика Стойко Цонов, който е наставник на медалистката ни от европейското първенство в тройния скок Александра Начева. Батко му Георги бе също национал по лека атлетика.

На почивката Маркус Гиздол направи две промени, като запуши дупката на фланга и пусна Бари Котър вместо Давид Пастор, а на мястото на задължителния български играч до 23 години Петко Панайотов се появи Йоел Зварц. И още в 51-ата минута нидерландецът заложи топката на дъгата на наказателното поле за Жан-Филип Гбамен и със страхотен удар защитникът, който играе халф, намали. Само 7 минути по-късно Зварц получи топката на границата на пеналта, проби през двама защитници и изравни. Секунди по-късно можеше и да направи пълен обрат, но Даниел Наумов извади удара му.

И разбира се, трябваше да дойде поредния люх на защитата на ЦСКА, но от чиста позиция Маскоте не успя да уцели вратата.

Все пак "червените" стигнаха до обрата в 80-ата минута с гол на Леандро Годой, който получи картон, след като съблече фланелката си. Почти след подновяването на играта обаче защитата отново заспа и Мауро Родригес изравни. И 5 минути преди края на редовното време Годой си изкара втори жълт картон от Геро Писков, за да лиши своите от някакъв шанс за четвърто попадение.