ММА звездата с български корени Дакота Дичева е наричана барби от съперничките си, но остава непобедена в клетката. Тя е родена в Англия, но баща ѝ Иво Дичев е от Самоков, а майка ѝ Лиса Хауърт е многократна световна шампионка по кикбокс и муай тай. От нея Дакота получава първите уроци в бойните спортове – техника, дисциплина и навик да влиза в залата всеки ден.

„Бойният дух е от майка ми, от баща ми е твърдоглавието, може би това е българската страна в мен", казва тя в 120 минути по Би Ти Ви.

„Много обичам България...", казва Дакота на български език, след което преминава на английски.

"Опасна съм само, когато вляза в клетката. Само когато ми предстои състезание, тогава се появява тази моя страна. През цялото останало време съм усмихната.. Но когато се подготвям да вляза в клетката, ставам изключително концентрирана. Много хора казват, че е сякаш някой натиска копче и нещо в мен просто се превключва от само себе си. Казват ми, че съм Барби, а аз им казвам, че съм ги победила. В последния си мач Дакота спечели с две счупени ръце, а след това се подложи на операция. "Явно удрям прекалено силно", казва звездата и разказва за семейството си.

"Майка ми и баща ми, не искаха да се занимавам с бойни спортове. Ходех на танци, пеех и се занимавах с всякакви подобни неща. Но бях израснала сред бойните спортове и затова винаги казвам, че това ми е в гените.

Не е просто нещо, което съм опитала и ми е харесало. Чувствам, че е вътре в мен. Че съм родена да правя точно това. Така че да, и двамата се опитваха да ме насочат към други занимания. Играла съм футбол, баскетбол, занимавала съм се с всякакви спортове. Но аз сама избрах да се върна към бойните спортове и те ме подкрепиха. Виждаха таланта ми още от малка. Затова бяха щастливи да продължа по този път, стига да съм готова да работя усилено. И точно това направих.

"Аз не съм човек, който се бие извън спорта. Знаете ли, не съм конфликтна личност. Не обичам да влизам в спорове и подобни ситуации. Не съм агресивна, освен когато вляза в клетката. Така че никога не съм попадала в ситуация, в която да ми се наложи да използвам уменията, за които съм тренирала.

"Баща ми е невероятен. Преди всичко трябва да кажа, че е много горд българин. Винаги ме е подкрепял. Знаете ли, понякога ми е мъчно за него, защото не е никак лесно да гледаш как собствената ти дъщеря се бие. Но той ме подкрепя. Преди това е трябвало да гледа как майка ми се бие. Помагал ѝ е през цялата ѝ кариера. Вероятно си е мислел, че след като тя се пенсионира от спорта, всичко е приключило. Но след това се появила дъщеря, която решила да прави абсолютно същото! Така че съм му изключително благодарна, че винаги е бил до мен, подкрепял ме е и ме е насърчавал да продължавам напред. Каквото и да съм избирала да правя, той винаги ме е подкрепял. Много съм му благодарна за това. Не му е лесно."