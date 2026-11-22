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В дербито между рекордьорите по титли на Англия (по 20) "Ливърпул" посрещна новия мениджър на "Манчестър Юнайтед" Маурисио Почетино с голям шамар.

На "Анфийлд" домакините разбиха 4:0 "червените дяволи", които след поражението се смъкнаха на предпоследното 19-о място във Висшата лига с 8 точки от 11 мача.

"Ливърпул" е 4-и с 21 т.

Дебютният мач на Почетино започна кошмарно, след като централният защитник на "Юнайтед" Лени Йоро получи директен червен картон още в 8-ата мин заради нарушение срещу излизащия сам срещу вратаря Александър Исак.

Доминик Собослай (11), Флориан Вирц (14), Рио Нгумоа (66) и Виктор Муньос (83) вкараха за домакините.